В Украине насчитали 42 населенных пункта, которые в течение суток попали под оккупацию войск РФ. Все они расположены в Донецкой области.

Об этом сообщила помощница руководителя Офиса президента Елена Симоненко в эфире информационного телемарафона.

— Это произошло сегодня, но завтра может быть так, что наши войска их отвоюют вновь. У нас сегодня более 3 500 населенных пунктов находятся в оккупации. Это почти 30% территории, где происходят боевые действия, — отметила она.

Симоненко также рассказала, что доставлять гуманитарную помощь на оккупированные территории сложно.

— Удается обеспечивать оккупированные регионы едой очень по-разному. Для Херсона это буквально несколько автомобилей, которые раздают еду по городу, чтобы об этом никто не знал. Если это Запорожская область, когда открываются гуманитарные коридоры, иногда возникают вопросы, когда написано на пакете “добрый день, мы из Украины” возникают ситуации, когда россияне начинают стрелять в людей, которые везут эти пакеты, — говорит она.

Также помощница руководителя ОП добавила, что Луганская область получила сегодня около 200 тонн гуманитарной помощи через железную дорогу Донецкой области.

По состоянию на 19 апреля от российских захватчиков в Украине освободили 919 населенных пунктов. В 29% деоккупированных населенных пунктах работают органы местного самоуправления, а в 192 работают гуманитарные штабы. Также в регионах активно восстанавливают системы критической инфраструктуры.