Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что российские агрессоры готовят так называемую мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях. Так, оккупанты блокируют выезд из временно захваченных ими территорий мужчин призывного возраста.

Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу, 22 апреля.

– Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста, – заявил Мотузяник.

По его словам, также рашисты готовят так называемый референдум для присоединения к России оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

– С этой целью ведется активная информационная кампания на подконтрольных территориях, – пояснил Мотузяник.

Также он обратил внимание на то, что в Белгородской области России проводят массовый забор крови у населения для нужд российской армии.