Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>386 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Рашисты не выпускают мужчин призывного возраста из Херсонщины и Запорожской области

Анастасия Гевко редактор ленты
Рашисты не выпускают мужчин призывного возраста из Херсонщины и Запорожской области

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что российские агрессоры готовят так называемую мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях. Так, оккупанты блокируют выезд из временно захваченных ими территорий мужчин призывного возраста.

Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу, 22 апреля.

– Для восполнения потерь в личном составе российской армии осуществляется подготовка к так называемой мобилизации в Херсонской и Запорожской областях. Оккупационные власти блокируют выезд с оккупированных территорий местного населения, в том числе мужчин призывного возраста, – заявил Мотузяник.

По его словам, также рашисты готовят так называемый референдум для присоединения к России оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

– С этой целью ведется активная информационная кампания на подконтрольных территориях, – пояснил Мотузяник.

Также он обратил внимание на то, что в Белгородской области России проводят массовый забор крови у населения для нужд российской армии.

Читайте
Обстрелы Запорожья и сорванная эвакуация из Мариуполя: что происходит на 58-е сутки войны в Украине (онлайн)

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка