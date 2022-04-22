РФ проводит массированные обстрелы востока и использует тактику террора на захваченной территории

Спикер Минобороны Александр Мотузяник оценил как “очень сложную” ситуацию на востоке Украины из-за массированных обстрелов РФ и тактики террора, используемых рашистами.

– Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по жилых районах Харьковщины, Луганщины, Донеччины и по объектам инфраструктуры. Также оккупанты используют тактику террора против украинских граждан. Продолжаются убийства, пытки, преследование представителей местного самоуправления и священнослужителей, захвата под видом так называемой национализации местных предприятий, блокирование маршрутов эвакуации и гуманитарной помощи, – перечислил Мотузяник.

Он добавил, что оккупанты блокируют все гуманитарные грузы из подконтрольной Украине территории в оккупированные или окруженные населенные пункты.

Также, по его данным, РФ в полном объеме использует территорию Беларуси для ведения всех видов разведки.

Кроме того отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.