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Факты / Украина

Россия отвергла предложение Пасхального перемирия – Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
Володимир Зеленський

Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие с 21 по 24 апреля.

Об этом в поздний вечер 21 апреля в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но мы надеемся. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть, – сказал президент.

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