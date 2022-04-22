Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие с 21 по 24 апреля.

Об этом в поздний вечер 21 апреля в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

– К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников. Но мы надеемся. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть, – сказал президент.