Российские крылатые ракеты, которые Москва позиционирует как “не имеющие аналогов”, оказались не слишком “современными”. Как выяснили украинские эксперты, они оснащены электроникой, разработанной еще в середине прошлого столетия.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о российских крылатых ракетах типа Х-101, которые производились с 1999 по 2013 годы.

– Российские СМИ сообщали о них как о гордости новейшего высокоточного российского оружия. Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность, — подчеркнули в разведке.

Как оказалось, электроника этих “современных” ракет была разработана еще в 60-х годах ХХ века. К такому выводу пришли украинские эксперты при анализе систем наведения и навигации российских крылатых ракет типа Х-55, их модификаций Х-555 и Х-101.

Оказалось, что “современные” блоки наведения ракет были разработаны в 1960-1970 годах. Они выпускались во времена СССР Воронежским заводом радиодеталей, Минским заводом Интеграл, а также другими предприятиями.

Навигационная же система российских “новейших” ракет была разработана в 1977 году. Речь идет о системе ПГИ-2М, которую массово устанавливали на самолеты типа Су-27 или МиГ-29 в советский период.

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В связи с этим в разведке напомнили, что большинство выпущенных по территории Украины российских крылатых ракет Х-101 не поразили цели.

Недавно в украинской разведке сообщали, что армия РФ готовится расконсервировать и отправить на войну в Украину старую советскую военную технику.

Кроме того, по информации разведки, основной производитель танков в РФ остановил работу из-за санкций. Речь идет об Уралвагонзаводе, где производят танки Т-72.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Воздушное командование Восток