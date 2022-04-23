В Херсоне слышны взрывы — СМИ

В Херсоне слышны взрывы. Такую информацию публикуют в СМИ, в частности, Суспільне Херсон. Пока официальной информации, которая бы подтверждала эти сообщения или опровергала их — нет.

Согласно данным карты воздушных тревог в Украине, сигнала бедствия в Херсонской области не было.

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Напомним, что 22 апреля во время обстрелов российскими военными села Новая Заря в Херсонской области погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Кроме того, по состоянию на 21 апреля, в Херсонской области российские военные на оккупированных территориях организовывают принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.