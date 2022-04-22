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Факты / Украина

В Минэкономики рассказали, когда Украина планирует стать полноценным членом ЕС

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
саміт україна єс

Украина должна полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году. Такое мнение высказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

В то же время статус кандидата на вступление в ЕС наша страна может получить раньше.

– Мы рассчитываем получить статус кандидата на вступление в ЕС уже летом этого года. Первая часть нашей заявки уже подана. Такими же стремительными темпами мы выполним все требования Украины как будущего члена ЕС. Это наш путь подлинной демократии и свободы, – убеждена она.

По мнению Свириденко, Украине важно обеспечить максимальное восстановление транспортной и социальной инфраструктуры за два года. Кроме того, украинская сторона будет настаивать на том, чтобы РФ заплатила за все разрушения в Украине.

В частности, в Украине уже работают над тем, чтобы государства, заморозившие российские активы, также сняли иммунитеты, которые еще защищают их, и направляли средства на восстановление нашего государства.

Украина уже заполнила и передала Еврокомиссии первую часть опросника, необходимого для получения статуса государства-кандидата на членство в Европейском Союзе. Сейчас идет работа над второй.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии членства в ЕС, а вторая — касается оценки соответствия законодательства Украины правовым актам Евросоюза.

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Источник: Украинская правда

Фото: Depositphotos

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