В Минобороны оценили, сколько времени займет обучение ВСУ с новой техникой

Замминистра обороны Украины Анна Маляр оценила, сколько времени может понадобиться украинским защитникам на обучение обращению с новым вооружением и военной техникой, которые передали нам западные союзники.

Она отметила, что является некорректным заявление о том, что Европа и США “не хотели” помогать Украине раньше.

– Просто помощь была другой. Надо понимать, что для того чтобы победить именно российскую армию в сложившихся условиях и по той динамике военных действий, которые сейчас видим, нужно самое тяжелое вооружение. Есть еще один определенный нюанс, что все-таки и мы, и они используют во многом и советское оружие, запасы которого уже фактически исчерпаны в мире. Это еще один немаловажный нюанс, – рассказала Маляр в эфире Фактов ICTV в пятницу, 22 апреля.

Она также отметила, что в зависимости от того, какое вооружение передают союзники, необходимо определенное обучение, которое занимает время.

– Если говорим, скажем, о новых самолетах, которых нет в Украине и управлению которыми не обучены наши пилоты, то надо понимать, что несколько месяцев может пойти на это обучение, – сообщила Маляр.