Вскоре после взрывов в Николаеве и области была объявлена ​​воздушная тревога.

Мэр Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким пока не комментировали взрывы, кроме как распространили сообщения о сирене.

Информация о местах нанесенных Россией ударов также неизвестна. Вооруженные силы Украины призывают не распространять информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня для врага.

Перед этим вечером 22 апреля на территории Херсонской области также сообщалось о взрывах.

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщал об активных боях на юге Украины. По данным военных, оккупационные войска РФ могут прибегнуть к штурму с целью выйти на границы Херсонской области.

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