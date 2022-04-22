У нас есть собственные сценарии: Ермак о планах РФ на вторую фазу войны в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал планы России захватить Донбасс и Юг Украины в ходе второй фазы войны.
Он напомнил, что многие планы Кремля уже разрушили украинская армия и украинский народ.
– Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и Юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства. У нас есть собственные сценарии защиты Украины, и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу, и мы победим, — подчеркнул он.
22 апреля исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев сообщил, что Россия во время второй фазы войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и Юг Украины.
Также в планах Кремля есть обеспечение сухопутного коридора в Крым и выход к Приднестровью.