Украина нуждается в поддержке объемом до $7 млрд ежемесячно, поскольку российские захватчики нацелены на уничтожение всех объектов в Украине, которые могут быть экономической базой для жизни.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Министерском круглом столе в поддержку Украины в рамках Весенних встреч 2022 году Всемирного банка и МВФ.

— Сейчас нам нужно до $7 млрд ежемесячно, чтобы компенсировать экономические потери. И нам понадобятся сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить. Я уверен, что все вы видели эти расчеты, — подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Россия разрушает экономический потенциал Украины: все виды инфраструктуры сейчас подвергаются массированным ударам.

По его словам, тактика РФ заключается также в том, чтобы создать миграционный кризис. Множество населенных пунктов полностью разрушено, в результате чего 12 млн человек вынуждены были покинуть свои дома.

Также он отметил, что ВВП Украины в этом году может упасть на 30-50%, а в связи с предыдущим анализом, прямые и косвенные потери за войну уже составляют $560 млрд.

— Если не остановим вместе, то потери будут увеличены. В марте 60% предприятий полностью или частично прекратили работу. В апреле бюджет составит только 50% от обычного, — заявил Шмыгаль.

По его словам, бюджет требует ежемесячной поддержки от $4 млрд до $5 млрд.