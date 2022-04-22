Кремль приступил к очередной фазе “зачисток” среди высшего командования российской армии и флота из-за серии поражений на территории Украины и уничтожения флагмана Черноморского флота РФ – крейсера Москва.

Об этом сообщил в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Причины отстранений высшего военного командования РФ от должностей идентичны: невыполнение поставленных Кремлем задач, большие потери личного состава, техники и вооружения.

Под очередную фазу “зачисток” Кремля, в частности, попали:

• Командующий Черноморским флотом РФ, адмирал Игорь Осипов. По информации украинской военной разведки, он был отстранен от должности и сейчас находится под арестом.

• Начальник штаба – первый заместитель командующего этим флотом, вице-адмирал Сергей Пинчук, против которого в РФ проводятся следственные действия.

Related video

• Командующий 6 общевойсковой армией западного военного округа РФ Владислав Ершов – из-за неудовлетворительной подготовки к ведению боевых действий на территории Украины, больших потерь личного состава армии РФ, вооружения и военной техники. Он отстранен от должности.

• Командующий 1 танковой армией западного военного округа РФ, генерал-лейтенант Сергей Кисель. Его и одного из заместителей также отстранили от должностей из-за поражений в Украине.

• Командующий 22 армейским корпусом южного военного округа РФ, генерал-майор Аркадий Марзоев. Его отстранили от должности из-за “неудовлетворительного выполнения поставленных задач”.

– Репрессии Кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировки войск восточного военного округа отстранен от должности командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник М. Пономарев. Российская репрессивная машина только набирает обороты, — отметили в разведке.

По словам Скибицкого, сейчас в РФ также проходит активная “чистка” среди сотрудников ФСБ.

Как известно, удар по крейсеру Москва нанесли Вооруженные силы Украины двумя ракетами Нептун. Удар привел к детонированию боеприпасов на российском судне, и оно в конце концов затонуло.

Именно ракетный крейсер Москва участвовал в атаке на украинский остров Змеиный.

Согласно международным конвенциям, корабль переходит в собственность той страны, в водах которой затонул. Поэтому крейсер теперь можно считать собственностью Украины.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Фото: Twitter OSINTtechnical