Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что главу Нововоронцовской ОТГ (Херсонская область) Владимира Марчука удалось освободить из российского плена.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 22 апреля.

– Сутки просидел в застенках у орков. Вчера отбросы украли его как старшего колонны в гуманитарном коридоре, когда мы пытались вывезти мирных жителей с временно оккупированных территорий Херсонской области, – напомнил Вилкул.

Он отметил, что Марчук “немного помят, но главное – жив”.

— Спасибо от всего сердца всем причастным, прежде всего – Ирине Верещук, – добавил он.

Напомним, российские военные взяли Марчука в плен 21 апреля. Он был главным в колонне во время попытки эвакуации жителей пгт Высокополье, деревень Миролюбовка и Нововознесенское Херсонской области.