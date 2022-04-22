Вы потакаете военным преступлениям РФ: министр обороны Резников обратился к Совбезу ООН

После полномасштабного вторжения РФ Совет Безопасности ООН сделал недостаточно, выполняя свою миссию по поддержанию мира.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников. Он прямо заявил, что ООН потакает российским военным преступлениям.

— В войне России против Украины погибли также послевоенные мировой порядок и безопасность. Россия совершила все то, для предупреждения чего создавались международные институты безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств-членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан? Эти организации не сработали.

Продолжая свою мысль, Алексей Резников привел пример Лиги Наций — международной организации, созданной после Первой мировой войны в качестве так называемого дипломатического щита против войны.

В то же время как институт Лига Наций никоим образом не смогла остановить Вторую мировую войну, чем показала свою неэффективность. Организация была распущена уже после войны, в 1946 году. Ей на замену была создана Организация Объединенных Наций — ООН.

— Как Лигу Наций, их должна заменить новая и более эффективная система международных институций, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств. Архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины, – подчеркнул министр.

Алексей Резников в очередной раз напомнил, что накануне войны по просьбе украинской власти ввести превентивные санкции против РФ Запад ответил отказом.

– Ответ Запада на вторжение был слишком медленным. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, глобальный ответ на кризис такого рода должен быть немедленным, в течение 24 часов, а не через недели или месяцы. Каждый агрессор должен столкнуться с неотвратимым наказанием из-за механизма превентивных мер, так называемых отложенных санкций, которые утверждаются в мирное время и вступают в силу автоматически, — отметил министр.

В конце своего обращения глава Минобороны также добавил, что закрытие неба над Украиной остается одним из ключевых вопросов.

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Источник: Алексей Резников