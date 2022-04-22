В Украине 22 апреля не будут работать гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она объяснила, что проводить эвакуацию 22 апреля невозможно из-за опасности на маршрутах.

– Из-за опасности на маршрутах сегодня, 22 апреля, гуманитарных коридоров не будет. Обращаюсь ко всем, кто ждет эвакуации: потерпите, пожалуйста, держитесь! – призвала министр.

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Из-за постоянных обстрелов со стороны РФ гуманитарные коридоры также не работали 17, 18 и 19 апреля. Особо тяжелой остается ситуация с эвакуацией людей из Мариуполя.

В частности, Ирина Верещук уже не раз требовала открыть коридор с территории комбината Азовсталь, где, кроме украинских военнослужащих, находятся сотни мирных граждан, среди которых женщины и дети.

Но Россия подрывает работу гуманитарных коридоров из блокадного Мариуполя. 21 апреля из города удалось выехать только 79 жителям.

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