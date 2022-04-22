В Украине, несмотря на полномасштабную войну, предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения граждан продуктами питания, топливом, для восстановления электро- и водоснабжения.
Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
Он напомнил, что с первого дня войны враг пытается разрушить всю базовую инфраструктуру в Украине, чтобы лишить украинцев самого необходимого: продуктов питания, топлива (бензина и дизеля), электроэнергии, водоснабжения.
Так, войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину:
• уже уничтожили более десяти распределительных центров, где хранились большие запасы продуктов питания;
• разбомбили несколько десятков нефтебаз;
• повреждены тысячи километров линий электропередачи, а также около 10 тыс. трансформаторных подстанций.
Как подчеркнул Шурма, несмотря на такие действия врага, Украине удалось вернуться к довоенному уровню запасов базовых продуктов питания.
– Мы активно работаем с поставщиками, чтобы на полках были все необходимые продукты питания. Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые у нас были до войны. Сегодня около 90% всех продуктов питания на полках наших магазинов – это продукты отечественного производства, – заявил заместитель руководителя ОПУ.
Он уточнил, что за последние 10 дней удалось возобновить работу 97 крупных магазинов на освобожденных территориях Украины (речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях). В течение ближайшего месяца планируется открыть еще более 100 крупных магазинов.
Кроме того, по словам Шурмы, несмотря на уничтоженные нефтебазы и авиаудары по нефтеперерабатывающему заводу, в Украине удалось обеспечить наличие топлива по доступным ценам для нужд граждан и аграриев.
Этому способствовала отмена налогов и ограничение наценок на АЗС.
– Топливо, которое сегодня есть на наших заправках, едет из Европы или через Европу. То есть, это то же топливо, которое продается на всех европейских заправках. Если мы посмотрим на цены в Европе, то это свыше €2 за литр. В Украине же мы смогли удержать цену ниже 40 грн (за литр – Ред.). То есть 70 грн в Европе и 40 грн в Украине, – рассказал Шурма.
Он добавил, что в Украине идет работа по восстановлению электро- и водоснабжения, в частности в населенных пунктах, освобожденных от российских захватчиков. На сегодняшний день еще около 750 тыс. граждан в Украине находятся без электроэнергии (большинство – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях).
В то же время, ежедневно удается возобновить электроснабжение для 40-70 тыс. граждан.
– Уверены, что эту стабильность, которую мы смогли удержать за последние 58 дней, сможем удержать и дальше. Будут продукты, топливо, электричество и вода. А там, где есть временные перебои, мы обязательно восстановим в ближайшее время, — подытожил Шурма.