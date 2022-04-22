В Украине, несмотря на полномасштабную войну, предпринимаются все необходимые шаги для обеспечения граждан продуктами питания, топливом, для восстановления электро- и водоснабжения.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Он напомнил, что с первого дня войны враг пытается разрушить всю базовую инфраструктуру в Украине, чтобы лишить украинцев самого необходимого: продуктов питания, топлива (бензина и дизеля), электроэнергии, водоснабжения.

Так, войска РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину:

• уже уничтожили более десяти распределительных центров, где хранились большие запасы продуктов питания;

• разбомбили несколько десятков нефтебаз;

• повреждены тысячи километров линий электропередачи, а также около 10 тыс. трансформаторных подстанций.

Как подчеркнул Шурма, несмотря на такие действия врага, Украине удалось вернуться к довоенному уровню запасов базовых продуктов питания.

– Мы активно работаем с поставщиками, чтобы на полках были все необходимые продукты питания. Сегодня мы практически достигли тех уровней запасов базовых продуктов питания, которые у нас были до войны. Сегодня около 90% всех продуктов питания на полках наших магазинов – это продукты отечественного производства, – заявил заместитель руководителя ОПУ.

Он уточнил, что за последние 10 дней удалось возобновить работу 97 крупных магазинов на освобожденных территориях Украины (речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях). В течение ближайшего месяца планируется открыть еще более 100 крупных магазинов.

Кроме того, по словам Шурмы, несмотря на уничтоженные нефтебазы и авиаудары по нефтеперерабатывающему заводу, в Украине удалось обеспечить наличие топлива по доступным ценам для нужд граждан и аграриев.

Этому способствовала отмена налогов и ограничение наценок на АЗС.

– Топливо, которое сегодня есть на наших заправках, едет из Европы или через Европу. То есть, это то же топливо, которое продается на всех европейских заправках. Если мы посмотрим на цены в Европе, то это свыше €2 за литр. В Украине же мы смогли удержать цену ниже 40 грн (за литр – Ред.). То есть 70 грн в Европе и 40 грн в Украине, – рассказал Шурма.

Он добавил, что в Украине идет работа по восстановлению электро- и водоснабжения, в частности в населенных пунктах, освобожденных от российских захватчиков. На сегодняшний день еще около 750 тыс. граждан в Украине находятся без электроэнергии (большинство – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях).

В то же время, ежедневно удается возобновить электроснабжение для 40-70 тыс. граждан.