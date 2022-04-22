В четверг, 21 апреля, президент Владимир Зеленский выступил на специальной сессии Всемирного банка с участием руководства МВФ и сорока министров финансов.

Он рассказал о пяти важных шагах, которые сейчас необходимы Украине. Первый – это немедленная поддержка для Украины, чтобы в руководстве России знали, что война не даст им реализовать ни одну из их захватнических целей.

— Второй – немедленное исключение России из всех интернациональных денежных институтов. Третий – особый налог за войну. Россия, а после нее любой другой агрессор, должна платить за то, что нарушает глобальную стабильность, — отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что каждому государству мира нужно уже сейчас подготовиться к возможному полному разрыву любых отношений с Россией.

Кроме того, нужно продолжать блокировать активы российского государства и представителей российской элиты.

Также сегодня Владимир Зеленский обратился к народу и парламенту Португалии по видеосвязи.

Президент попросил передать Украине танки Леопард, бронетранспортеры и противокорабельные ракеты Гарпун для того, чтобы помочь защитить государство от российской агрессии.