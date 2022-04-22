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ВСУ уничтожили танк Т-72, склад боеприпасов и БМП российских агрессоров

Анастасия Гевко редактор ленты
ВСУ уничтожили танк Т-72, склад боеприпасов и БМП российских агрессоров

Морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты совместно с воинами Командования Сил специальных операций ВС Украины уничтожили с помощью ПТРК Джавелин танк Т-72 и БМП российских агрессоров.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице СтратКом ВСУ в Facebook в пятницу, 22 апреля.

– Однако этого им было мало, и они уничтожили еще и склад с боеприпасами. Украинское сафари продолжается, “мордор” теряет технику и людей. И пока российские военные преступники на нашей земле, морпехи и дальше будут уничтожать врага и очищать от рашистского зла нашу родную землю. Верьте в Вооруженные Силы Украины! – сказано в сообщении.

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