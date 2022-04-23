За прошедшие сутки российские войска потеряли во время полномасштабной войны в Украине еще около 400 человек и 16 танков.

Об этом свидетельствуют обновленные данные потерь врага, обнародованные Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 23 апреля ориентировочно составили:

около 21 600 человек личного состава (+400 за сутки);

854 танка (+16 за сутки);

2 205 боевых бронированных машин (+43 за сутки);

403 артиллерийские системы (+6 за сутки);

143 РСЗО – реактивные системы залпового огня (+5 за сутки);

69 единиц средств ПВО;

177 самолетов (+1 за сутки);

154 вертолета (+1 за сутки);

1 543 единицы автомобильной техники (+20 за сутки);

8 кораблей/катеров;

76 цистерн с ГСМ;

182 БПЛА оперативно-тактического уровня (+10 за сутки);

27 единиц специальной техники;

4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Как отметили в Генеральном штабе, данные потерь врага уточняются.

По информации украинской разведки, РФ завершает перегруппировку своих войск, перебрасывает их из Беларуси на Восток Украины. Российские захватчики пытаются найти уязвимые места украинской армии для широкомасштабного наступления.

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По состоянию на сегодня враг осуществляет наступательные действия на Востоке Украины, поскольку хочет установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ