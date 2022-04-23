Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель поддержал обращение Украины к российскому руководству с призывом создать безопасные коридоры из Мариуполя с гарантией прекращения огня для эвакуации гражданского населения.

Соответствующее заявление Жозеп Боррель сделал 22 апреля.

— ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирных жителей Мариуполя. Гуманитарные коридоры должны быть созданы немедленно, с необходимыми гарантиями прекращения огня, из Азовстали и других районов города в другие части Украины. Необходимо обеспечить свободный и безопасный доступ для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, в соответствии с основными принципами прав человека и международным гуманитарным правом, — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

Жозеп Боррель отметил, что уже несколько недель мир является свидетелем жестокого незаконного наступления России на Мариуполь, которое “привело к полномасштабному разрушению города, включая зверства против гражданского населения, под извращенным предлогом “освобождения” города”.

Он напомнил, что из-за действий РФ тысячи жителей города на Азове были депортированы в Россию или насильно перемещены в неконтролируемые правительством районы Украины.

— Несмотря на кровавую бойню, устроенную Россией, в Мариуполе остаются более 100 тыс. мирных жителей, в том числе до тысячи человек, которые, возможно, укрылись на сталелитейном заводе Азовсталь, защищаемом вооруженными силами Украины, — сказал Высокий представитель ЕС.

Жозеп Боррель также отметил усилия Украины по поиску дипломатического решения для эвакуации гражданского населения, когда действия РФ вызвали у него сожаление, так как российская сторона не отвечает взаимностью.

Источник: ЕС