Укрзализныця опубликовала график отправления эвакуационного поезда из Днепра на 23 апреля 2022 года. За всеми изменениями, а также расписанием дополнительных поездов для эвакуации вы можете смотреть здесь — https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Днепра
- 04:12 92/91 Одесса-Главная — Лозовая
- 05: 00 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
- 05:09 87/88 Ковель — Запорожье-1
- 05:28 85/86 Винница — Хмельницкий
- 06:23 796/795 Днепр — Лозовая
- 09:02 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1
- 09: 27 3/4 Львов-Запорожье-1
- 14: 26 41/42 Днепр-Им. Т. Шевченко
- 16:39 6/5 Запорожье-1 — Ивано-Франковск
- 17: 00 797 Днепр — Львов
- 17: 30 232/231 Днепр-Львов
- 19:10 54/53 Днепр — Одесса-Главная
- 22: 30 179/180 Кам янское — пассажирская — Днепр
- 23:26 38/37 Запорожье-1 — Киев-Пассажирский
Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь. Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
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