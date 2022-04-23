Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>386 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Эвакуация из Киева: расписание поездов на 23 апреля 2022 года

Юля Захарченко редактор ленты
Эвакуация из Киева: расписание поездов на 23 апреля 2022 года

Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 23 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.

Расписание поездов из Киев

  • 02: 50 21/22 Трускавец-Харьков-Пас
  • 03: 18 2/1 Харьков-Пас-Ивано-Франковск
  • 03: 54 164/163 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 05: 38 138/137 Харьков-Пас-Хмельницкий
  • 08: 00 722 Киев-Пас-Харьков-Пас
  • 08: 03 50/49 Трускавец-Киев-Пас
  • 08:30 715/716 Киев-Пас — Пшемысль
  • 09: 32 111/112 Тернополь-Львов
  • 12: 11 749/750 Киев-Пас-Ивано-Франковск
  • 12: 17 885 Киев-Пас-Ровно
  • 14:07 749/750 Киев-Пас — Вена
  • 14:25 769/770 Киев-Пас — Каменец — Подольский
  • 15: 02 55/56 Киев-Пас-Рахов
  • 15: 17 867 Киев-Пас-Гречаны
  • 15: 18 702 Киев-Пас-Чернигов
  • 17: 09 13/14 Киев-Пас-Солотвино
  • 17:42 790/789 Киев-Пас — Кропивницкий
  • 17: 42 792/791 Киев-Пас-Кременчуг
  • 18: 30 81/82 Киев-Пас-Ужгород
  • 19: 06 44/43 Киев-Пас-Ивано-Франковск
  • 19: 13 67/68 Киев-Пас-Варшава
  • 19: 46 45/46 Ужгород-Лозовая
  • 19: 48 95/96 Киев-Пас-Рахов
  • 20: 05 29/30 Киев-Пас-Ужгород
  • 20:12 49/57 Киев-Пас — Трускавец
  • 20: 21 57/59 Киев-Пас-Ворохта
  • 20: 21 60/58 Киев-Пас-Чоп
  • 21: 07 38/37 Киев-Пас — Запорожье-1
  • 21: 15 105/106 Киев-Пас — — Одесса-Главная
  • 21: 22 97/98 Киев-Пас-Ковель
  • 21: 28 76/75 Киев-Пас-Кривой Рог
  • 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
  • 22: 37 91/92 Киев-Пас-Львов
  • 22: 38 46/45 Лозовая-Ужгород
  • 23:05 174/173 Хмельницкий — Запорожье-1

Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.

Для украинцев, которые эвакуировались или хотят выехать из городов, где идут активные боевые действия, Факты ICTV собрали всю необходимую информацию в спецтеме Помощь.

Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.

Фото: Укрзализныця

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Источник: Укрзализныця

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка