На 59-е сутки полномасштабной войны в Украине РФ наступает, чтобы установить полный контроль над Донбассом и создать сухопутный путь в оккупированный Крым.

Карта боевых действий в Украине на 23.04.2022

В настоящее время наиболее активен враг на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку и не прекращают ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях усиливают украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях подразделения Вооруженных сил Беларуси.

На Сумском направлении из Глушково для уточнения положения украинских войск вылетал вражеский беспилотник.

По этим направлениям, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, есть угроза ракетно-авиационных ударов.

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Также на украинско-российской границе возможны провокации военных РФ.

На Таврическом и Южнобужском направлениях армия РФ обстреливает позиции ВСУ, чтобы продвинуться в сторону Николаева, однако терпит значительные потери в технике.

В Скадовске враг, чтобы нарастить системы противовоздушной обороны, развернул батарею С-300ВМ.

На Слобожанском направлении группировки российских войск частично блокируют Харьков и обстреливают его из ствольной и реактивной артиллерии.

На Донецком направлении враг наступает вдоль всей линии столкновения, в частности, в направлении Новотошкивского, и штурмует в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

Основные усилия враг сосредоточивает на наступательных действиях на Северодонецком направлении, а также интенсивным огнем пытается вытеснить украинские войска для наступления на Славянск.

На Мариупольском направлении РФ блокирует подразделения ВСУ в районе завода Азовсталь и наносит авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации.

Чтобы усилить группировку на Запорожском направлении, Россия переместила батальонную тактическую группу из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

Кроме того, по предварительной информации Генштаба ВСУ, в район Новобахмутовки переброшены 200 представителей передовой группы подразделения частной военной кампании Вагнер.

Корабельные группировки РФ в акваториях Черного и Азовского морей и дальше изолируют район боевых действий и ведут разведку.

Полномасштабная война в Украине длится уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW