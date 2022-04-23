Апрель, 23 в 17:55

С начала полномасштабной войны в Украине российские войска повредили или разрушили 1 138 учебных заведений на территории нашего государства.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта, созданного Министерством образования и науки Украины. На этом ресурсе собрана информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений в результате вторжения РФ в Украину.

Согласно данным Минобразования, по состоянию на сегодняшний день 1 039 учебных заведений в Украине повреждены, а 99 – разрушены полностью.

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– 1 138 учебных заведений пострадали от бомбардировок и обстрелов. 99 из них разрушены полностью. Агрессор утверждает, что наносит удары исключительно по военным объектам нашей страны. Минобразования собрало многочисленные факты и аргументы, опровергающие это утверждение: российские войска разрушают школы и университеты, детсады и детские дома, — отмечается в сообщении на сайте.

Согласно интерактивной карте, больше всего учебных заведений разрушено в Харьковской области – 50.

В Житомирской области враг разрушил 1 учебное заведение, в Киевской – 3, Николаевской – 7, Херсонской – 4, Запорожской – 18, Черниговской – 10, Сумской – 1, Донецкой – 1, Луганской области – 4.

Как сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, несмотря на полномасштабную войну, образовательный процесс продолжается в 12 тыс. украинских школ (то есть почти в 90% от общего количества).

При этом 81 тыс. школьников, вынужденно покинувших свои дома, продолжают учиться в других регионах Украины. Дети, которые сейчас находятся за границей, могут продолжать обучение онлайн или со своими учителями.

Кроме того, в Украине продолжают работать 2,5 тыс. детсадов, сотрудники которых используют элементы дистанционного обучения.

Источник: Saveschools.in.ua, Министерство образования и науки