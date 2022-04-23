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Факты / Украина

Угрожают расстрелом: оккупанты начали “мобилизацию” медиков в трех областях Украины

Юлия Соколова редактор ленты
Військовий

Российские оккупанты начали принудительную “мобилизацию” на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По информации разведки, оккупанты, в частности, осуществляют “мобилизацию” украинских медиков, которые все еще остаются на захваченных территориях. Медработникам угрожают расстрелом в случае отказа.

– В частности, в городе Волчанск (Харьковская область)… младший медицинский персонал принудительно отправляют на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом, – отмечается в сообщении.

Кроме того, российские военные преступники начали “мобилизацию” молодежи на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. А чтобы украинцы не имели возможности избежать “мобилизации”, оккупанты не позволяют им выехать на контролируемую украинскими властями территорию.

Так, враг практически полностью перекрыл возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена и возможность выезда в сторону РФ.

– В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что именно они должны пополнить состав боевых подразделений РФ на наиболее проблемных направлениях, — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в разведке, эти меры враг осуществляет, несмотря на преимущественно проукраинскую позицию населения указанных трех областей и попытки людей оказывать сопротивление российским захватчикам.

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На днях в Минобороны Украины сообщали, что враг готовит так называемую мобилизацию в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому оккупанты заблокировали выезд мужчин призывного возраста с временно захваченных ими территорий.

А по информации уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на временно оккупированных территориях Донбасса (ОРДЛО) началась мобилизация несовершеннолетних из отрядов Юнармии. Подростков во время боев используют как “пушечное мясо”, и уже известно о жертвах.

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Источник: ГУР Минобороны Украины

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Фото: Depositphotos

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