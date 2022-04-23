Российские войска 23 апреля около 15.30 обстреляли временно оккупированную ими Васильевку (Запорожская область) и планируют обвинить во всем Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

– В жилой дом в центре города попала ракета системы Ураган. К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом поддался разрушениям, – говорится в сообщении.

По данным ОВА, Васильевку обстреляли со стороны города Бурчак, временно находящегося под оккупацией, поэтому ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелу.

– Однако пропагандистские СМИ врага планируют совершить очередной информационный вброс с обвинением в обстреле именно ВСУ, – отмечают в областной администрации.

До этого 15 апреля враг также обстрелял Васильевку, тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Снаряды повредили несколько жилых домов в центре города, частный сектор, депо на железнодорожной станции Таврийск, а также уничтожен продуктовый магазин.