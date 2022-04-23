Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

Россияне обстреляли Васильевку из Ураганов – Запорожская ОВА

Валентина Летяк редактор ленты
РСЗВ Ураган

Российские войска 23 апреля около 15.30 обстреляли временно оккупированную ими Васильевку (Запорожская область) и планируют обвинить во всем Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

– В жилой дом в центре города попала ракета системы Ураган. К счастью, ракета не разорвалась, пострадавших нет, но дом поддался разрушениям, – говорится в сообщении.

По данным ОВА, Васильевку обстреляли со стороны города Бурчак, временно находящегося под оккупацией, поэтому ВСУ не имеют никакого отношения к обстрелу.

– Однако пропагандистские СМИ врага планируют совершить очередной информационный вброс с обвинением в обстреле именно ВСУ, – отмечают в областной администрации.

До этого 15 апреля враг также обстрелял Васильевку, тогда один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Снаряды повредили несколько жилых домов в центре города, частный сектор, депо на железнодорожной станции Таврийск, а также уничтожен продуктовый магазин.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Минобороны

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка