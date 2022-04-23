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Факты / Украина

Сумская область возобновила железнодорожное сообщение со столицей

Татьяна Забожко редактор ленты
Сумская область возобновила железнодорожное сообщение со столицей

Сумская область возобновила железнодорожное сообщение с Киевом. Об этом 23 апреля сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Пока для того, чтобы добраться до столицы, отмечает глава области, нужно будет произвести пересадку в Нежине.

Таким образом, в целом по области возобновлено движение поездов уже по 12 маршрутам:

  • Харьков − Ворожба (Слобожанский экспресс) и обратно,
  • Сумы − Краснополье,
  • Тростянец (Смородино) − Ворожба,
  • Тростянец (Смородино) – Кириковка,
  • Тростянец (Смородино) — Ахтырка,
  • Ворожба – Конотоп,
  • Конотоп − Бахмач,
  • Конотоп − Шостка,
  • Конотоп – Хутор Михайловский,
  • Шостка − Терещенская,
  • Ромодан − Ромны,
  • Сумы – Киев (с пересадкой).

Кроме того, по состоянию на 23 апреля в Сумской области курсируют междугородние автобусы:

  • Сумы − Кролевец,
  • Сумы − Шостка,
  • Сумы − Ямполь,
  • Сумы – Конотоп,
  • Сумы − Ромны,
  • Сумы − Глухов,
  • Сумы − Липовая Долина,
  • Сумы − Лебедин (через Штеповку),
  • Сумы − Бурынь,
  • Сумы − Ахтырка,
  • Сумы – Тростянец,
  • Шостка − Ромны,
  • Ахтырка − Полтава,
  • Сумы − Полтава,
  • Сумы – Харьков,
  • Сумы − Гадяч,
  • Лебедин – Гадяч,
  • Лебедин – Полтава.

Возобновлено 70% пригородных автобусных маршрутов. Количество рейсов на маршрутах меньше, чем до войны.

Работы по восстановлению и отладке процессов во всех сферах жизни региона продолжаются.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

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Фото: Pixabay

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