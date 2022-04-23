Сумская область возобновила железнодорожное сообщение с Киевом. Об этом 23 апреля сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Пока для того, чтобы добраться до столицы, отмечает глава области, нужно будет произвести пересадку в Нежине.
Таким образом, в целом по области возобновлено движение поездов уже по 12 маршрутам:
- Харьков − Ворожба (Слобожанский экспресс) и обратно,
- Сумы − Краснополье,
- Тростянец (Смородино) − Ворожба,
- Тростянец (Смородино) – Кириковка,
- Тростянец (Смородино) — Ахтырка,
- Ворожба – Конотоп,
- Конотоп − Бахмач,
- Конотоп − Шостка,
- Конотоп – Хутор Михайловский,
- Шостка − Терещенская,
- Ромодан − Ромны,
- Сумы – Киев (с пересадкой).
Кроме того, по состоянию на 23 апреля в Сумской области курсируют междугородние автобусы:
- Сумы − Кролевец,
- Сумы − Шостка,
- Сумы − Ямполь,
- Сумы – Конотоп,
- Сумы − Ромны,
- Сумы − Глухов,
- Сумы − Липовая Долина,
- Сумы − Лебедин (через Штеповку),
- Сумы − Бурынь,
- Сумы − Ахтырка,
- Сумы – Тростянец,
- Шостка − Ромны,
- Ахтырка − Полтава,
- Сумы − Полтава,
- Сумы – Харьков,
- Сумы − Гадяч,
- Лебедин – Гадяч,
- Лебедин – Полтава.
Возобновлено 70% пригородных автобусных маршрутов. Количество рейсов на маршрутах меньше, чем до войны.
Работы по восстановлению и отладке процессов во всех сферах жизни региона продолжаются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Дмитрий Живицкий