Сумская область возобновила железнодорожное сообщение с Киевом. Об этом 23 апреля сообщил руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Пока для того, чтобы добраться до столицы, отмечает глава области, нужно будет произвести пересадку в Нежине.

Таким образом, в целом по области возобновлено движение поездов уже по 12 маршрутам:

Харьков − Ворожба (Слобожанский экспресс) и обратно,

Сумы − Краснополье,

Тростянец (Смородино) − Ворожба,

Тростянец (Смородино) – Кириковка,

Тростянец (Смородино) — Ахтырка,

Ворожба – Конотоп,

Конотоп − Бахмач,

Конотоп − Шостка,

Конотоп – Хутор Михайловский,

Шостка − Терещенская,

Ромодан − Ромны,

Сумы – Киев (с пересадкой).

Кроме того, по состоянию на 23 апреля в Сумской области курсируют междугородние автобусы:

Сумы − Кролевец,

Сумы − Шостка,

Сумы − Ямполь,

Сумы – Конотоп,

Сумы − Ромны,

Сумы − Глухов,

Сумы − Липовая Долина,

Сумы − Лебедин (через Штеповку),

Сумы − Бурынь,

Сумы − Ахтырка,

Сумы – Тростянец,

Шостка − Ромны,

Ахтырка − Полтава,

Сумы − Полтава,

Сумы – Харьков,

Сумы − Гадяч,

Лебедин – Гадяч,

Лебедин – Полтава.

Возобновлено 70% пригородных автобусных маршрутов. Количество рейсов на маршрутах меньше, чем до войны.

Работы по восстановлению и отладке процессов во всех сферах жизни региона продолжаются.

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Источник: Дмитрий Живицкий