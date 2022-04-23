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Факты / Украина

В Мариуполе оккупанты зачищают завалы Драмтеатра и “мобилизуют” мужчин

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
маріуполь

В Мариуполе российские захватчики зачищают завалы разбомбленного ими же Драматического театра. Найденные тела вывозят в поселок Мангуш, где сваливают в траншею.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, оккупанты продолжают зачистку в центре Мариуполя.

— Сейчас идет зачистка завалов драматического театра. В процессе оккупанты упаковывают найдены тела погибших в пластиковые мешки, тракторами и грузовиками перемещают в накопитель в промышленной зоне в районе Никольского шоссе. Затем, по наполнению, вывозят в с. Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею, — рассказал он.

Советник городского головы утверждает, что к зачистке от тел погибших мариупольцев привлечены исключительно командированные работники так называемых МЧС ДНР из-за отказа местных жителей в участии в подобных работах.

— Цинизму русских нет предела. Территория сквера под драматическим театром использовалась для кладбища солдат нацистской Германии, тела которых были эксгумированы и перезахоронены только в 2018-2019 годах при проведении реконструкции, — подчеркнул он.

По словам Андрющенко, россияне снова превратили центр Мариуполя в кладбище.

Кроме того, власти Мариуполя Донецкой области получили первые подтверждения принудительной мобилизации мужчин в “армию ДНР”. Их направляют на войну с Украиной.

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Андрющенко отметил, что поступают сообщения об усилении сплошной фильтрации мужчин в частном секторе Кальмиусского и Левобережного районов. Речь идет преимущественно о молодых мужчинах до 40 лет.

16 марта российская авиация разбомбила Драматический театр Мариуполя. В результате погибли около 300 мирных жителей.

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Источник: Петр Андрющенко

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Фото: Depositphotos

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