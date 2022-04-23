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Факты / Украина

В СНБО опровергли фейк России о применении оружия массового поражения в Украине

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
РНБО

Россия продолжает информационно-психологическую операцию для нагнетания панических настроений в Украине. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

— 23 апреля Минобороны РФ сообщило, что США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия в Украине, — отметили в ГПД.

По сообщению российского военного ведомства, “наиболее вероятным является вариант провокации” на химических и биологических объектах Харькова и Киева, Запорожской АЭС и хранилище радиоактивных отходов в н. п. Каменское.

В Минобороны РФ подчеркнули, что подтверждением этому являются факты поставки в Украину антидотов отравляющих веществ.

В то же время украинские эксперты объяснили, что такие информационные вбросы являются частью информационно-психологической операции РФ, призванной нагнетать панические настроения среди украинцев, а также оказывать давление на мировое сообщество для снижения уровня поддержки Украины.

Недавно Центр противодействия дезинформации опроверг манипулятивную информацию России о том, что “экономика РФ выдержала первый удар санкций” и прогнозирует, что в мае может быть признан дефолт РФ.

Более 400 мировых компаний объявили бойкот России и покинули рынок РФ. Следствие — дефицит товаров, рост цен, увольнение сотрудников. В то же время ЕС и США готовят новый пакет санкций против России.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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Фото: УНИАН

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