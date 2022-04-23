ВСУ уничтожили на Херсонщине командный пункт 49 армии РФ вместе с двумя генералами

В Херсонской области Вооруженные силы Украины 22 апреля нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49 общевойсковой армии ВС России, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, ликвидирован не только командный пункт, но и два российских генерала. Еще один генерал был тяжело ранен, оккупанты эвакуировали его в критическом состоянии.

Сейчас украинская разведка уточняет персональные данные этих трех генералов.

Накануне вечером советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил об уничтожении командного пункта российских оккупантов в Херсонской области.

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По его словам, это было круче Чернобаевки, поскольку там находились до 50 старших российских офицеров.