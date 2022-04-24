Эвакуационные поезда из Киева – расписание на 24 апреля 2022 года. За дополнительными рейсами и изменениями в расписании следите на https://uz-vezemo.com/.
Расписание поездов из Киев
- 02:00 111/112 Харьков-Пас – Львов
- 03:54 164/163 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 04:02 21/22 Харьков-Пасс – Трускавец
- 06:03 164/163 Харьков-Пасс – Киев-Пасс
- 06:30 174/173 Днепр – Запорожье-1
- 08:00 722 Киев-Пасс – Харьков-Пасс
- 08:03 50/49 Трускавец – Киев-Пасс
- 08:30 715/716 Киев-Пасс – Пшемысль
- 12:11 749/750 Киев-Пас – Ивано-Франковск
- 12:17 885 Киев-Пас – Ровно
- 12:23 1/2 Миргород – Харьков-Пасс
- 14:07 749/750 Киев-Пас – Вена
- 14:25 769/770 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
- 15:02 55/56 Киев-Пасс – Рахов
- 15:17 867 Киев-Пас – Гречаны
- 17:09 13/14 Киев-Пасс – Солотвино
- 17:42 790/789 Киев-Пасс – Кропивницкий
- 17:42 792/791 Киев-Пасс – Кременчуг
- 18:30 81/82 Киев-Пасс – Ужгород
- 19:06 44/43 Киев-Пасс – Ивано-Франковск
- 19:13 67/68 Киев-Пасс – Варшава
- 19:46 45/46 Ужгород – Лозовая
- 19:48 95/96 Киев-Пас – Рахов
- 20:05 29/30 Киев-Пасс – Ужгород
- 20:12 49/50 Киев-Пасс – Трускавец
- 20:21 57/59 Киев-Пас – Ворохта
- 20:21 60/58 Киев-Пасс – Чоп
- 21:07 38/37 Киев-Пасс – Запорожье-1
- 21:15 105/106 Киев-Пас – Одесса-Главная
- 21:22 97/98 Киев-Пас – Ковель
- 21:28 76/75 Киев-Пасс — Кривой Рог
- 22:22 7/8 Коломыя — Черновцы
- 22:37 91/92 Киев-Пас – Львов
- 22:38 46/45 Лозовая – Ужгород
- 23:05 174/173 Хмельницкий – Запорожье-1
- 23:59 139/140 Киев-Пасс — Каменец-Подольский
Все изменения в расписании эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале. Полный список эвакуационных поездов в Украине и расписание Укрзализныци.
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Здесь вы найдете информацию о том, как выехать за границу, где получить гуманитарную помощь, как помочь беженцам и ВСУ.
Фото: Укрзализныця
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