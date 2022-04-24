На 60-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ для поддержки наступления перегруппировывает и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии.
Карта боевых действий в Украине на 24.04.2022
На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области.
Российские захватчики обстреливают позиции украинских войск в Курульках и Новой Дмитровке.
Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в Курульках, Барвенково и Гусаровке позиции украинских подразделений разведывал вражеский беспилотник Орлан-10.
На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.
Россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.
Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасного.
На Северодонецком направлении враг соорудил понтонные переправы через реку Красная, а на Авдеевском – наращивает систему противовоздушной обороны.
Обстреливают и блокируют россияне украинские подразделения в районе Азовстали в Мариуполе, а также наносят авиационные удары, в том числе из самолетов дальней авиации.
Используя железнодорожное сообщение, РФ пытается наладить логистическое обеспечение войск.
На Южнобужском направлении враг удерживает занятые позиции и пытается улучшить тактическое положение на отдельных направлениях.
Так, по предварительной информации, обошлись без жертв обстрелы Николаева и населенных пунктов области.
Находились под обстрелом России также населенные пункты Херсонской и соседних областей.
Три ракеты попали в объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие в Павлоградском районе Днепропетровской области.
На Волынском и Полесском направлениях активных действий РФ не было. Вооруженные силы Беларуси и дальше прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а в районе Грабовки, Глубокского и Калинино последнего региона оборудуют позиции.
На Северском направлении Генеральный штаб ВСУ также существенных изменений не зафиксировал.
Границу с Украиной в Брянской и Курской областях усиленно охраняет пограничная служба ФСБ РФ.
В Брянской области, в 3 км от границы Украины, враг наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций.
Потери РФ на 24 апреля
- около 21,8 тыс. личного состава,
- 873 танка,
- 2 238 боевых бронированных машин,
- 408 единиц артиллерийских систем,
- 147 единиц реактивных систем залпового огня,
- 69 единиц средств противовоздушной обороны,
- 179 самолетов,
- 154 вертолета,
- 1 557 единиц автомобильной техники,
- 8 кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 191 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 28 единиц специальной техники,
- 4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Напомним, что накануне Николаев также находился под огнем врага. В ночь на субботу 23 апреля российские войска нанесли удар по кафе Бомбардир в областном центре.
В результате обстрела получила повреждения линия электропередачи, а в домах поблизости выбило стекла. Обошлось без жертв.
Полномасштабная война в Украине длится уже 60-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW, Ministry of Defence