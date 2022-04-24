На 60-е сутки полномасштабной войны в Украине армия РФ для поддержки наступления перегруппировывает и наращивает подразделения ракетных войск и артиллерии.

Карта боевых действий в Украине на 24.04.2022

На Слобожанском направлении враг увеличивает группировку войск, перебрасывая и сосредотачивая дополнительные подразделения в Белгородской области.

Российские захватчики обстреливают позиции украинских войск в Курульках и Новой Дмитровке.

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, в Курульках, Барвенково и Гусаровке позиции украинских подразделений разведывал вражеский беспилотник Орлан-10.

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На Донецком и Таврическом направлениях враг обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях.

Продолжаются бои в районах Заречного, Рубежного и Попасного.

На Северодонецком направлении враг соорудил понтонные переправы через реку Красная, а на Авдеевском – наращивает систему противовоздушной обороны.

Обстреливают и блокируют россияне украинские подразделения в районе Азовстали в Мариуполе, а также наносят авиационные удары, в том числе из самолетов дальней авиации.

Используя железнодорожное сообщение, РФ пытается наладить логистическое обеспечение войск.

На Южнобужском направлении враг удерживает занятые позиции и пытается улучшить тактическое положение на отдельных направлениях.

Так, по предварительной информации, обошлись без жертв обстрелы Николаева и населенных пунктов области.

Находились под обстрелом России также населенные пункты Херсонской и соседних областей.

Три ракеты попали в объект железнодорожной инфраструктуры и промышленное предприятие в Павлоградском районе Днепропетровской области.

На Волынском и Полесском направлениях активных действий РФ не было. Вооруженные силы Беларуси и дальше прикрывают границу с Украиной в Брестской и Гомельской областях, а в районе Грабовки, Глубокского и Калинино последнего региона оборудуют позиции.

На Северском направлении Генеральный штаб ВСУ также существенных изменений не зафиксировал.

Границу с Украиной в Брянской и Курской областях усиленно охраняет пограничная служба ФСБ РФ.

В Брянской области, в 3 км от границы Украины, враг наращивает инженерно-фортификационное оборудование позиций.

Потери РФ на 24 апреля

около 21,8 тыс. личного состава,

873 танка,

2 238 боевых бронированных машин,

408 единиц артиллерийских систем,

147 единиц реактивных систем залпового огня,

69 единиц средств противовоздушной обороны,

179 самолетов,

154 вертолета,

1 557 единиц автомобильной техники,

8 кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

191 беспилотник оперативно-тактического уровня,

28 единиц специальной техники,

4 пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Напомним, что накануне Николаев также находился под огнем врага. В ночь на субботу 23 апреля российские войска нанесли удар по кафе Бомбардир в областном центре.

В результате обстрела получила повреждения линия электропередачи, а в домах поблизости выбило стекла. Обошлось без жертв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 60-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW, Ministry of Defence