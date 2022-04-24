Украинские военные сбили в небе над Днепропетровской областью вражеский беспилотник.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Беспилотный летательный аппарат пролетал над территорией региона вечером 23 апреля.

– Силы противовоздушной обороны работают и работают эффективно. Сейчас все направления – Херсонское, Донецкое, Харьковское, Запорожское – полностью контролируются Вооруженными силами Украины, – добавил Николай Лукашук.

Напомним, что днем ​​23 апреля российские захватчики попали в Днепровский район.

Никто из людей не пострадал, здания уцелели, но поврежден газопровод и линия электропередач.

В результате попадания ракеты в земле образовалась четырехметровая воронка шириной восемь метров.

– Только эта воронка стоила россиянам несколько миллионов долларов. Ведь именно столько в среднем стоят ракеты, которыми обстреливают нашу область.

Оккупанты уже понимают, что проигрывают эту войну. Они несут значительные потери, мобилизуют все свои усилия, но не могут добиться поставленных целей. Поэтому занимаются террором в виде ракетных обстрелов мирных городов, – подчеркнул глава областного совета.