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Факты / Украина

Обстрел городов ракетами и кассетными снарядами: ситуация в регионах Украины 24 апреля

Татьяна Забожко редактор ленты
Ракетний обстріл Дніпропетровської області 24 квітня 2022

Армия Российской Федерации не прекратила обстрел украинских населенных пунктов и на Пасху, 24 апреля.

Вражеские обстрелы продолжались сразу в нескольких областях Украины.

Одна ракета попала в объект железнодорожной инфраструктуры и еще две – в промышленное предприятие в Павлоградском районе Днепропетровской области.

В результате обстрела погиб 48-летний мужчина. Уничтожены девять зданий, четыре автомобиля находятся под завалами.

Три человека пострадали от обстрелов в Харьковской области. Под вражеским огнем находились Слободской и Киевский районы областного центра, а также Чугуевский и Дергачевский районы региона.

Восемь человек погибли и еще двое получили ранения в результате вражеской атаки в Луганской области. Российские захватчики разрушили в течение суток не менее семи зданий и отделение полиции.

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Самыми горячими населенными пунктами были Горское, Золотое и Лисичанск.

В Донецкой области, в частности в Марьинке и Новомихайловке, боевые действия продолжались вдоль всей линии столкновения. Авдеевка находилась под авиаударами и кассетными снарядами.

Обстреливают российские захватчики и населенные пункты Херсонской области. Открывают огонь оккупанты и в сторону соседних областей.

По предварительной информации, обошлись без жертв обстрелы Николаева и населенных пунктов области.

В этом году Пасху-2022 граждане отмечают на 60-й день полномасштабной войны в Украине.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валентин Резниченко

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