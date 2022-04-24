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Факты / Украина

Оккупанты нацепили флаги Украины на свои танки и обстреляли оккупированную Херсонщину

Анастасия Гевко редактор ленты
Оккупанты нацепили флаги Украины на свои танки и обстреляли оккупированную Херсонщину

Российские агрессоры обстреляли захваченные ими населенные пункты на Херсонщине из танков, на которые нацепили флаги Украины. Об этом пишет пресс-служба Оперативного командования Юг.

Сообщается, что враг продолжает оказывать психологическое и огневое давление на мирное население оккупированных частей Николаевщины и Херсонщины и проводит там агитацию населения на сопротивление украинским властям.

Кроме того, они призывают украинцев к созданию псевдореспублик, дискредитируют Вооруженные Силы Украины фейковыми вбросами и обстреливают гражданские объекты.

– На окраину поселка Грозовое в Херсонской области выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается симитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области, – говорится в заявлении. 

В командовании подчеркнули, что украинские защитники не обстреливают гражданские объекты и население и не открывают огня по населенным пунктам, где оккупанты прячутся за мирными жителями.

– По позициям захватчиков наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи произвели 12 поражений. В результате чего потери врага составили 11 рашистов и 3 единицы техники, в том числе бронированной, – сообщили в заявлении.

Как уточняется, в Черноморской операционной зоне продолжает находиться около двух десятков единиц корабельного состава флота страны-агрессора.

Среди них остаются и подлодки, в том числе – с ракетным вооружением.

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– Просим всех соблюдать меры и алгоритмы безопасности, избегать массового скопления людей, быть бдительными и сознательными, не помогать врагу распространением информации о силах охраны и обороны, выявлять подозрительных лиц и информировать о них соответствующие органы и структуры, воздержаться от посещения побережья и лесных массивов, – подчеркнули защитники.

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