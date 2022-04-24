Российские оккупационные силы 23 апреля похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

– Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Относительно активистов, бизнесменов – у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии, — сказал он.