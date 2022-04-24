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Факты / Украина

Подоляк предложил РФ три шага для спасения гражданских и защитников Мариуполя

Юлия Соколова редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил российской стороне провести специальный раунд переговоров для спасения украинских военных из Мариуполя.

Об этом Подоляк, являющийся участником украинской делегации на переговорах с РФ, проинформировал в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что, несмотря на Пасху, российские захватчики не прекращают атаки на металлургический завод Азовсталь, где находятся украинские военные и около 1 тыс. мирных жителей Мариуполя.

Подоляк напомнил о заявлении Кремля о якобы отказе от штурма Азовстали, которое оказалось ложью.

– Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольскую Азовсталь. Место, где находятся наши гражданские и военные, засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ “не штурмовать”? – подчеркнул он.

В связи с этим Подоляк предложил стране-агрессору России “подумать об остатках репутации” и осуществить три шага:

• объявить реальное пасхальное перемирие в Мариуполе;

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• немедленно открыть гуманитарный коридор для мирных жителей;

• согласиться на “специальный раунд переговоров”, чтобы украинская сторона могла забрать или обменять защитников Мариуполя.

Как известно, российские захватчики наносят удары сверхмощными бомбами по Азовстали, поскольку получили задачу уничтожить завод.

При этом РФ отказывается открыть гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей с Азовстали. Как отмечала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, РФ открыла коридор только для сдачи украинских военных в плен, что неприемлемо.

По информации украинской разведки, Россия не отказалась от планов наступления на завод Азовсталь и планирует привлечь к нему Росгвардию и структуры ФСБ.

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На Пасху РФ продолжает сбрасывать на Мариуполь авиабомбы - Азов

Источник: Михаил Подоляк

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Фото: Офис президента

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