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Факты / Украина

“Призыв” РФ на оккупированных территориях нарушает международное право – разведка Британии

Илья Нежигай редактор ленты
Херсон - це Україна

Россия планирует “мобилизировать” в свою армию украинских гражданских лиц в частично оккупированных Херсонской и Запорожской областях.

Об этом следует публикация Министерства обороны Великобритании, в которой приводятся данные британской разведки с подробным изложением плана РФ.

Как отмечает оборонное ведомство, к аналогичным шагам Россия прибегает после того, как подобный “призыв” был сделан российским руководством в оккупированных регионах Крыма и Донбасса.

— Любой призыв украинских гражданских лиц в российские вооруженные силы, даже если он будет представлен Россией как добровольная или военная служба в соответствии с российским законодательством, будет представлять собой нарушение статьи 51 четвертой Женевской конвенции, — говорится в твиттере министерства обороны.

В статье 51 Женевской конвенции идет речь о том, что оккупирующая держава не может принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию запрещена.

Оккупирующая держава сможет направить на принудительную работу только таких покровительствуемых лиц, которым больше 18 лет, и только на работу, необходимую либо для нужд оккупационной армии, либо на работу, связанную с коммунальными предприятиями, питанием, жилищем, одеждой, транспортом и здоровьем населения занятой местности. При этом работа, связання с проведением военных действий, также запрещена.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты объявили “мобилизацию” и хотят провести “референдум” в Херсонской области.

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Источники: Министерство обороны Великобритании, ООН

ФотоЮрий Соболевский

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