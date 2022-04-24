Мэр Мелитополя Иван Федоров утверждает, что президент России Владимир Путин хочет “убить весь украинский народ”, а также призвал Запад помочь Украине “уже сегодня”.

Об этом он сказал в комментарии CNN.

Федоров добавил, что Мелитополь находится в очень сложной и опасной ситуации в связи с российской оккупацией.

– Мы не можем доставить гуманитарную помощь. Мы не можем доставить медпрепараты. Мы не можем отправить туда экстренные службы… Поэтому ситуация очень опасная, – отметил он.

Федоров уточнил, что полномасштабная война, развязанная Российской Федерацией, касается не только Украины – россияне воюют против всего цивилизованного мира.

Он предупредил, что война придет в европейские города и дома в случае отсутствия надлежащего и своевременного ответа на агрессивные действия России.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что Украине срочно нужна поддержка – “уже сегодня, а не завтра”.

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Он обратился конкретно к Соединенным Штатам и Европейскому Союзу, заявив, что надеется, что они окажут достаточную поддержку и передадут достаточно оружия, чтобы удалось выиграть эту войну.

Напомним, в марте Ивана Федорова задержали на пять дней российские войска. Позднее его освободили в рамках обмена пленными.

Мелитополь был захвачен рашистами в начале марта. Оккупанты назначили там пророссийского мэра, который предпринял ряд пророссийских шагов, в том числе обязал транслировать пропаганду росСМИ.