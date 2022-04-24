В Черном море находятся 20 кораблей РФ, среди них – подлодки с крылатыми ракетами

В Черном море зафиксировали около 20 российских вражеских кораблей, среди них есть подлодки с ракетами Калибр.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг, добавляя, что они представляют угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины.

— В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр. Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины, – объяснили в командовании.

Днем 23 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По информации Воздушного командования Юг, ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь мирных людей, среди них есть трехмесячный ребенок. Еще 18 жителей дома были ранены.

Источник: Оперативное командование Юг