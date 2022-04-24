Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

В Черном море находятся 20 кораблей РФ, среди них – подлодки с крылатыми ракетами

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
В Черном море находятся 20 кораблей РФ, среди них – подлодки с крылатыми ракетами

В Черном море зафиксировали около 20 российских вражеских кораблей, среди них есть подлодки с ракетами Калибр.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг, добавляя, что они представляют угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины.

— В Черноморской операционной зоне вражеская корабельная группировка составляет около 20 единиц, среди которых есть подлодки, снаряженные крылатыми ракетами типа Калибр. Блокируя судоходство, проводя разоблачение надводной обстановки и воздушную разведку, они продолжают нести угрозу ракетного удара почти по всей территории Украины, – объяснили в командовании.

Днем 23 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. По информации Воздушного командования Юг, ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95 России из акватории Каспийского моря.

В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь мирных людей, среди них есть трехмесячный ребенок. Еще 18 жителей дома были ранены.

Источник: Оперативное командование Юг

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка