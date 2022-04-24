В Мариуполе (Донецкая область) во время обстрелов российских войск погиб Валерий Кирсанов, который в 2015 году был корректировщиком огня врага по городу.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он напомнил, что Кирсанов в свое время ушел от наказания за свое преступление, поскольку досрочно вышел на свободу по “закону Савченко”.

– В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та мраZота, которая в 2015 году навела российские Грады на микрорайон Восточный. Который фактически избежал наказания из-за “правки Савченко”… Возмездие ждет каждого. Без вариантов, – подчеркнул Андрющенко.

Как известно, 24 января 2015 года российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и Ураган жилой микрорайон Восточный в Мариуполе. Попадание снарядов было зафиксировано на улице Киевской. Горели автомобили, в домах повыбивало стекла. Один из снарядов попал в район местного рынка.

По состоянию на июнь 2019 года в Донецкой областной прокуратуре сообщали о 30 погибших жителях Мариуполя и еще 117 раненых. По состоянию на январь 2021 года в Донецкой ОГА со ссылкой на уточненную информацию Службы безопасности Украины сообщили, что в результате обстрела погибли 29 человек, а ранения получили 92 человека.

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Известно, что обстрелом микрорайона Восточный в Мариуполе в 2015 году руководили российские кадровые военные. А корректировщиком огня был Валерий Кирсанов, который пошел на сотрудничество с врагом.

Коллаборанта Кирсанова приговорили к девяти годам тюрьмы. Однако из-за “закона Савченко” в августе 2019 года он вышел на свободу. Этим законом были внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которым один день предварительного заключения засчитывался за два дня лишения свободы (документ уже отменен). Принятие закона было инициировано нардепом VIII созыва Надеждой Савченко.