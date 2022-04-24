Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал последствия обстрела из минометов и тяжелой артиллерии двух населенных пунктов региона.

В селе Атинское от атаки РФ пострадал психоневрологический диспансер. Там выбиты все окна, двери, разрушена территория.

– Все живы, никто из людей не пострадал, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

В селе Бояро-Лежачи под обстрел попали жилые дома.

– К сожалению, у людей погибла корова. Это для семьи потеря. Но, к счастью, все люди живы-здоровы, – добавил руководитель ОВА.

Глава области призывает жителей региона быть бдительными и осторожными на Пасху из-за вероятности вражеских провокаций.

– Помните, что война продолжается, а мы с вами – пограничная область, – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

В Сумской области показали последствия вражеского обстрела двух сел / 2 фотографии

Напомним, что об угрозе ракетно-авиационных ударов, в частности на Сумском направлении, накануне сообщали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий