Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал последствия обстрела из минометов и тяжелой артиллерии двух населенных пунктов региона.
В селе Атинское от атаки РФ пострадал психоневрологический диспансер. Там выбиты все окна, двери, разрушена территория.
– Все живы, никто из людей не пострадал, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.
В селе Бояро-Лежачи под обстрел попали жилые дома.
– К сожалению, у людей погибла корова. Это для семьи потеря. Но, к счастью, все люди живы-здоровы, – добавил руководитель ОВА.
Глава области призывает жителей региона быть бдительными и осторожными на Пасху из-за вероятности вражеских провокаций.
– Помните, что война продолжается, а мы с вами – пограничная область, – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.
Напомним, что об угрозе ракетно-авиационных ударов, в частности на Сумском направлении, накануне сообщали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
23 апреля украинская сторона фиксировала полет российского беспилотника из Глушково, который захватчики применили для уточнения положения украинских войск.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий