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Факты / Украина

В Сумской области показали последствия вражеского обстрела двух сел

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий показал последствия обстрела из минометов и тяжелой артиллерии двух населенных пунктов региона.

В селе Атинское от атаки РФ пострадал психоневрологический диспансер. Там выбиты все окна, двери, разрушена территория.

– Все живы, никто из людей не пострадал, – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

В селе Бояро-Лежачи под обстрел попали жилые дома.

– К сожалению, у людей погибла корова. Это для семьи потеря. Но, к счастью, все люди живы-здоровы, – добавил руководитель ОВА.

Глава области призывает жителей региона быть бдительными и осторожными на Пасху из-за вероятности вражеских провокаций.

– Помните, что война продолжается, а мы с вами – пограничная область, – подчеркнул руководитель Сумской ОВА.

Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
Обстріл села Атинське Сумської області 22 квітня 2022
В Сумской области показали последствия вражеского обстрела двух сел / 2 фотографии

Напомним, что об угрозе ракетно-авиационных ударов, в частности на Сумском направлении, накануне сообщали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Дмитрий Живицкий

Фото: Дмитрий Живицкий

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