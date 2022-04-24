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Факты / Украина

Украина предложила России провести переговоры под стенами Азовстали в Мариуполе

Анастасия Гевко редактор ленты
Олексій Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина предлагает России провести специальный раунд переговоров под стенами Азовстали в Мариуполе.

– Офис президента предложил России припомнить об остатках своей репутации на мировой арене и выполнить решение собственного руководства, каким бы лживым оно ни было. Мы предложили россиянам провести специальный раунд переговоров прямо возле стен Азовстали. Вызвать наших российских визави, чтобы договориться о немедленном пасхальном прекращении огня, проведении гуманитарных коридоров и обмене наших военных на всех военнопленных РФ. Ждем ответа от России и напоминаем, что последствия вам там не понравятся в Кремле, если вы этого не сделаете, – подчеркнул он во время ежедневного брифинга в воскресенье, 24 апреля.

Он напомнил, что наши войска в сверхсложной обстановке защищают в Мариуполе на заводе Азовсталь более тысячи людей, включая детей и пожилых людей.

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