Автобусы вернулись пустые: враг блокирует эвакуацию из Рубежного

В Рубежном Луганской области много желающих уехать в безопасное место, однако постоянные бои и систематические обстрелы эвакуационного транспорта сегодня не позволили увезти ни одного человека.

Глава ОВА Сергей Гайдай говорит, что, к сожалению, возможности помочь людям уже ограничены.

– Сегодня водители вернулись сами, слава Богу – никто не пострадал. Один автобус вышел из строя, – сообщил он.

Гайдай также обратился с просьбой поскорее принимать решения об эвакуации, пока существует хоть ничтожная возможность помочь.

По его словам, 25 апреля из Луганской области вывезли только 73 жителя: 38 – из Лисичанска, 23 – из Попасной и 12 – из Северодонецка.

В то же время в бомбоубежищах до сих пор прячутся от обстрелов более 60 тыс. человек.

– Вместе с полицией, спасателями и волонтерами мы продолжаем каждое утро эвакуировать людей на Донецкую железную дорогу, а оттуда поездами в безопасные города на Запад страны. Если несколькими неделями раньше за день вывозили по тысяче человек, то сейчас меньше сотни, – рассказал Гайдай.

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Фото: Сергій Гайдай