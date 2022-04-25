Борис Джонсон и генсек ООН обсудили ситуацию в Мариуполе и Херсоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорил с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем о ситуации в Украине.

Об этом сообшается на сайте Британского правительства.

Борис Джонсон охарактеризовал действия Путина в Украине как отвратительную и неприкрытую агрессию, которая имеет разрушительные последствия для народа Украины.

Они обсудили общую обеспокоенность по поводу обстрелов районов, осажденных российскими войсками, таких как Мариуполь и Херсон, а также необходимость обеспечить прекращение огня, содействовать гуманитарным усилиям и позволить гражданскому населению выехать.

Премьер-министр ясно дал понять важность глобальной солидарности с Украиной, поскольку Великобритания продолжает тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы поддержать Украину в ее защите.

Напомниим, ранее стало известно, что в Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.