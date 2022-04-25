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Факты / Украина

Британская разведка раскрыла данные о потерях армии РФ в Украине

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Британская разведка раскрыла данные о потерях армии РФ в Украине

По оценкам британской разведки, с начала полномасштабного вторжения в Украине было убито около 15 тыс. российских военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, во время войны было уничтожено более 2 тыс. российских бронемашин, в том числе более 500 танков, а также 60 вертолетов и истребителей.

Однако официальные данные о потерях в России намного ниже, чем оценка Великобритании. По последним данным, обнародованным Минобороны России 25 марта, в Украине погиб 1 351 военнослужащий, а 3 825 человек получили ранения.

Уоллес также сообщил, что Великобритания предоставит Украине небольшое количество бронемашин Stormer, оснащенных пусковыми установками для зенитных ракет.

– Автомобили Stormer обеспечат украинским силам улучшенные возможности ПВО ближнего действия как днем, так и ночью, – сказал он.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери России составляют около 21 900 человек личного состава.

Кроме этого, оккупанты потеряли 884 танка и 2 258 боевых бронированных машин.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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