В мэрии Кременной Луганской области, когда там собрались российские оккупанты, в частности, так называемые силовики “ЛНР” и самопровозглашенный мэр, произошел взрыв газа.

По данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, все, кто там был, погибли.

– Отличная новость для нас! Когда в Кременной началось совещание “силовиков” и так называемого ЛНРовского мэра, как они любят говорить: случился “хлопок”. После него половину здания снесло вместе со всем силовым блоком и коллаборантами, – заявил он в эфире телемарафона.

Причина взрыва – несоблюдение техники безопасности.

– То есть проводить совещания больше некому. Даже в пакеты нечего положить, – подчеркнул глава ОВА.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины только на территории Донецкой и Луганской областей отразили семь атак российских оккупантов, уничтожили 13 танков, три артиллерийских системы, 17 единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машины, 18 единиц автомобильной техники, четыре топливозаправщика.

Кроме того, на Донбассе подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10.

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По данным Генштаба ВСУ, враг не оставляет попыток наступать на восточном направлении, потому что пытается получить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечить себе сухопутный путь между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Фото: Міськрада Кремінної