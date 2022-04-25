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Факты / Украина

Между Сумами и Киевом возобновляют прямое железнодорожное сообщение

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
поїзд

Железнодорожное сообщение из города Сумы в Киев возобновили без пересадок. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, с 28 апреля ежедневно будет курсировать поезд №779/780 сообщением Сумы — Киев. Он будет прибывать в Киев в 13.00.

График отправлений:

  • из Сум – в 07.07;
  • из города Ворожба – в 08.22;
  • из города Конотоп – в 09.38;
  • из города Нежин – в 11.04.

Из Киева поезд будет отправляться в 14.41, из города Нежин – в 16.38, из города Конотоп – в 18.04, из города Ворожба – в 19.36. Прибытие в Сумы ожидается в 20.33.

Сумская область возобновила железнодорожное сообщение с Киевом еще 23 апреля. Но для того чтобы добраться до столицы, нужно было делать пересадку в Нежине.

С 16 апреля Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Черниговом и несколькими населенными пунктами в области.

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Теперь в областной центр будет направляться региональный дизель-поезд № 894/893. Он будет отправляться из Чернигова в 07.00 и прибывать на станцию ​​Киев-Пассажирский в 11.06. Обратно поезд будет отправляться в 15.18 и прибывать в Чернигов в 19.20.

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Фото: Depositphotos

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