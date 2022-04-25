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Факты / Украина

В Луганской области россияне разрушили семь домов на Пасху, третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод — Гайдай

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
В Луганской области россияне разрушили семь домов на Пасху, третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод — Гайдай

В Луганской области семь домов разрушили россияне на Пасху, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

Больше всего от русской армии 24 апреля страдали Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Горное.

— Так, в Лисичанске повреждены две многоэтажки и по меньшей мере два частных дома. В Северодонецке – многоэтажка и хозяйственные постройки рядом. В Рубежном и Горном дома, — сообщил Гайдай.

— В православный праздник в квартиру прилетает снаряд – от православного. Это признак русского мира – убивать и разрушать, не думая, только выполняя приказы. В воскресенье вся область оказалась под мощными обстрелами россиян. Сгорели три многоэтажки и четыре частных дома. Из-за вражеского огня попали в ДТП или загорелись несколько автомобилей, в том числе грузовых. Поэтому спасали людей не только разбирая завалы, но и из-под разбитых транспортных средств. Российская армия уже третий раз попала в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Информация о возможных последствиях проверяется, – добавил Сергей Гайдай.

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Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

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