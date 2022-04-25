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Факты / Украина

Зачем РФ вывешивает красные флаги в городах, взятых под контроль: объяснение Лещенко

Валентина Летяк редактор ленты
Зачем РФ вывешивает красные флаги в городах, взятых под контроль: объяснение Лещенко

Россия стремится связать агрессивную войну с Украиной со Второй мировой и выставить себя якобы “освободителем”, поэтому в захваченных городах часто вывешивают красные флаги. Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

– В последние дни наблюдаем очень интересную тенденцию – в тех городах, которые РФ берет под свой контроль, вывешивают красные флаги вместо флагов так называемых ЛДНР или России. Зачем это делается? С одной целью – показать якобы связь этой агрессивной войны с событиями Второй мировой войны, чтобы показать РФ как “освободителя”, провести параллели в сознании своей аудитории, – объяснил он.

По его словам, недавно они так сделали в Новотошковском, где боевики “ЛНР” вывесили красное знамя.

– Еще один интересный нарратив, который наблюдается в поведении государства-агрессора – это рассказы о якобы отсутствии в Киеве политического руководства. В частности, об этом заявил известный российский пропагандист Александр Коц из Комсомольской правды, –подчеркнул Лещенко.

А для объяснения своих военных неудач, как отметил советник главы ОП, РФ привлекает людей с иностранными именами.

– Это те же российские пропагандисты, которые имеют либо загранпаспорта, либо сотрудничают с RT и другими пропагандистскими ресурсами. Одним из таких спикеров стал так называемый американский военный аналитик Скотт Риттер, который на канале Соловьева выступил с объяснением, почему Россия не достигает своих целей – потому что она здесь якобы “не воюет”, – сказал он.

Лещенко напомнил, что ранее этот Риттер выступал с опровержениями причастности РФ к резне в Буче, а его самого не раз обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних, к тому же у него есть судимость.

– Еще один фейк, который вбрасывается через российские соцсети перед годовщиной трагедии 2 мая 2014 года в Одессе – мол, к ней имеют отношение химики израильской спецслужбы Моссада, – рассказал он.

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Фото: Офис президента

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